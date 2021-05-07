Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 74,58 (-0,28) Инвестиции, 06 мая, 12:52
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 89,68 (-0,1) Инвестиции, 06 мая, 12:52
Блинкен назвал свою поездку на Украину продуктивной Политика, 05:10 Тиньков вспомнил Манделу и камеру-одиночку, рассказывая о лечении от рака Бизнес, 04:54 Грабители взяли заложников в одном из банков Миннесоты Общество, 04:42 В США водитель после драки въехал в толпу пешеходов Общество, 04:26 Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами Общество, 03:54 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 03:23 Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon Технологии и медиа, 03:21 «Газпром» пообещал бесплатную газификацию небольших частных домов Общество, 03:20 Аналитики выяснили причины недовольства россиян парковками Общество, 03:00 В США шестиклассница устроила стрельбу в школе Общество, 02:50 Минприроды объяснило массовую гибель тюленей в Каспийском море Общество, 02:37 Меркель поспорила с советником Байдена из-за патентов на вакцины Общество, 02:34 Cбербанк одновременно с повышением ипотеки увеличит ставку по вкладу Общество, 02:21 Какие данные обо мне собирает смартфон РБК и M.Video, 02:03
Общество ,  
0 

Грабители взяли заложников в одном из банков Миннесоты

В американском Сент-Клауде (штат Миннесота) пытались ограбить банк Wells Fargo, несколько человек оказались в заложниках. Об этом сообщает Fox News.

«Мы можем подтвердить наличие заложников в южном филиале Wells Fargo в Сент-Клауд <...> Мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами и сделаем все возможное, чтобы помочь властям в их расследовании», — заявила пресс-секретарь банка Стейси Шиллер.

Полиция задержала захватившего заложников в здании банка в Тбилиси
Общество

На место прибыли полиция и ФБР. Источники регионального отделения CBS сообщили, что в плену оказались пять человек, все они являются сотрудниками банка. По последним данным, четверых удалось освободить. О пострадавших среди правоохранителей не сообщается.

В апреле мужчина захватил заложников в Банке Грузии в Тбилиси. По информации агентства «Sputnik Грузия», в заложниках оказались от двух до четырех человек. Полиция задержала подозреваемого, никто не пострадал.

Миннесота США ограбление Банк заложники
Материалы по теме
Полиция задержала захватившего заложников в здании банка в Тбилиси
Общество
Во Владикавказе задержали взявшего 11 человек в заложники
Общество
Мужчина объяснил захват заложников в Северодвинске долгом в ₽100 тыс.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter