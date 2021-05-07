Грабители взяли заложников в одном из банков Миннесоты

В американском Сент-Клауде (штат Миннесота) пытались ограбить банк Wells Fargo, несколько человек оказались в заложниках. Об этом сообщает Fox News.

«Мы можем подтвердить наличие заложников в южном филиале Wells Fargo в Сент-Клауд <...> Мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами и сделаем все возможное, чтобы помочь властям в их расследовании», — заявила пресс-секретарь банка Стейси Шиллер.

На место прибыли полиция и ФБР. Источники регионального отделения CBS сообщили, что в плену оказались пять человек, все они являются сотрудниками банка. По последним данным, четверых удалось освободить. О пострадавших среди правоохранителей не сообщается.