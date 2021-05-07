В США водитель после драки въехал в толпу пешеходов

В американском Хьюстоне (штат Техас) водитель автомобиля преднамеренно врезался в толпу пешеходов, один человек погиб. Об этом со ссылкой на полицию сообщает ABC.

Умерла женщина около 30 лет, она скончалась в больнице. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще несколько получили легкие травмы.

За рулем машины находился водитель в возрасте примерно 20 лет. По версии полиции, он действовал намеренно. После наезда мужчина скрылся с места происшествия, но затем вернулся, после чего его задержали.

Инцидент произошел на парковке у пригородного ресторана Pinchy's Tex-Mex. По информации ABC, перед этим внутри заведения вспыхнула драка, которая выплеснулась на парковку. Следователи проверяют связи между водителем и жертвами.