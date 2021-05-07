Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами

Полиция проводила спецоперацию в бедных районах Рио-де-Жанейро против наркоторговцев, использующих несовершеннолетних. Среди 25 погибших в результате людей, помимо полицейского, с только преступники. Об этом со ссылкой на полицию сообщает бразильский телеканал G1.

«Операция была очень спланированной, со всеми протоколами и более чем 10-месячным [предварительным] расследованием», — отметил главный констебль Родриго Оливейра.

По его мнению, полиция сработала в фавелах без ошибок, но в то же время праздновать итоги операции не стоит, так как погибло много людей.

Начальник местной полиции Антонио Рикардо Лима Нунес заявил, что правоохранители не планировали «казнить» преступников. Подозреваемые, которые не оказывали сопротивления полиции, были арестованы, часть из них смогла сбежать.