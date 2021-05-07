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Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами

Полиция проводила спецоперацию в бедных районах Рио-де-Жанейро против наркоторговцев, использующих несовершеннолетних. Среди 25 погибших в результате людей, помимо полицейского, с только преступники. Об этом со ссылкой на полицию сообщает бразильский телеканал G1.

«Операция была очень спланированной, со всеми протоколами и более чем 10-месячным [предварительным] расследованием», — отметил главный констебль Родриго Оливейра.

В Рио-де-Жанейро в перестрелке с полицией погибли 25 человек
Общество
Фото:Silvia Izquierdo / AP

По его мнению, полиция сработала в фавелах без ошибок, но в то же время праздновать итоги операции не стоит, так как погибло много людей.

Начальник местной полиции Антонио Рикардо Лима Нунес заявил, что правоохранители не планировали «казнить» преступников. Подозреваемые, которые не оказывали сопротивления полиции, были арестованы, часть из них смогла сбежать.

Как передает телеканал R7, изначально у полиции был ордер на арест 21 человека. В результате задержали троих из них, еще трое убиты. Всего арестованы шесть человек. Кроме того, полиция изъяла 16 пистолетов, 6 винтовок,1 пистолет-пулемет, 12 гранат, 1 ружье, активный зенитный боеприпас.

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Перестрелка с участием полиции произошла в районе Жакарезиньо. Убиты 25 человек, включая полицейского, еще двое из полиции получили ранения. Также пострадали два пассажира метро, находившиеся в вагоне поезда, следовавшего мимо района трущоб. Один из них получил пулевое ранение в руку, другой поранился осколками стекла. По информации G1, полицейская операция стала рекордной по числу жертв за всю историю города.

Бразилия полиция жертвы
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