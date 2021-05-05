Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 74,86 (-0,4) Инвестиции, 05 мая, 14:33
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,68) Инвестиции, 05 мая, 14:33
Как прошла тренировка парада Победы в Москве. Видео Политика, 00:00 «Челси» впервые с 2012 года пробился в финал Лиги чемпионов Спорт, 05 мая, 23:55 Небензя заявил о нежелании Запада слушать жителей Донбасса Политика, 05 мая, 23:53 Трамп назвал блокировку его аккаунтов в соцсетях «полным позором» для США Политика, 05 мая, 23:47 Семь правил заботы о своем иммунитете РБК и Деринат, 05 мая, 23:11 Лукашенко поручил донести до Европы «перспективы» в случае новых санкций Политика, 05 мая, 23:05 Страны G7 призвали Белоруссию провести новые президентские выборы Политика, 05 мая, 23:01 В Эстонии начались военные учения США Swift Response Политика, 05 мая, 22:11 Заключенным в СИЗО предложили расширить перечень платных услуг Общество, 05 мая, 21:58 В Центре Чумакова рассказали о защите от COVID вакциной от полиомиелита Общество, 05 мая, 21:30 Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве Общество, 05 мая, 21:30 ЕС и Британия объявили о создании дипмиссии Евросоюза в Лондоне Политика, 05 мая, 21:02 «Крылья Советов» и «Оренбург» не получили лицензии для участия в РПЛ Спорт, 05 мая, 20:49 Глава ФИФА заявил о намерении ввести потолок зарплат в футболе Спорт, 05 мая, 20:48
Политика ,  
0 

Небензя заявил о нежелании Запада слушать жителей Донбасса

Запад не хочет слушать «неудобные данные» о событиях на востоке Украины, называя это российской пропагандой, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Об этом он сказал на неформальном заседании СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине».

На заседании выступила в том числе жительница города Горловки в Донецкой области Анна Тув, которая потеряла мужа и дочь в результате обстрела украинских военных, женщина заявила о геноциде населения.

«Все, что мы тут говорили, было названо российской пропагандой. Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, — настоящие <...> Фактически вы называете российской пропагандой ту очень неудобную информацию, которую вы должны слушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию», — сказал Небензя (цитата по «РИА Новости»).

Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса
Общество
Владимир Зеленский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что Киев должен выполнять минские соглашения в том порядке и объеме, который прописан, и Россия не должна «спускать с крючка господина [Владимира] Зеленского и всю его команду, которая извивается, как может». «Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся», — отмечал он.

По словам Лаврова, Запад пытается убедить Россию изменить минские соглашения, которые предусматривают амнистию и закрепление особого статуса отдельных районов Донбасса в Конституции. И только после этого речь идет о передаче границы под контроль Киева, указал глава МИДа. Если же пойти по другому пути и сначала передать границу, это приведет к резне в Донбассе, считает Лавров.

В то же время Запад «не может или не хочет» заставить Киев выполнять минские соглашения «строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию». Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно высказывался за изменение минских соглашений, в том числе в части передачи границы под контроль Киеву.

Читайте на РБК Pro
Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» РБК Pro: шесть шагов к разрушению отношений с бизнес-партнером Как погиб «съевший» $150 млн игровой стартап 38 Studios Филипп Делорм — РБК Pro: «Рынок перейдет на электромобили к 2030 году»
Василий Небензя Донбасс Запад ООН
Материалы по теме
Гражданство России получили более полумиллиона жителей Донбасса
Общество
Грызлов ответил на заявления Киева о красной линии по Донбассу
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter