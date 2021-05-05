Небензя заявил о нежелании Запада слушать жителей Донбасса

Запад не хочет слушать «неудобные данные» о событиях на востоке Украины, называя это российской пропагандой, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Об этом он сказал на неформальном заседании СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине».

На заседании выступила в том числе жительница города Горловки в Донецкой области Анна Тув, которая потеряла мужа и дочь в результате обстрела украинских военных, женщина заявила о геноциде населения.

«Все, что мы тут говорили, было названо российской пропагандой. Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, — настоящие <...> Фактически вы называете российской пропагандой ту очень неудобную информацию, которую вы должны слушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию», — сказал Небензя (цитата по «РИА Новости»).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что Киев должен выполнять минские соглашения в том порядке и объеме, который прописан, и Россия не должна «спускать с крючка господина [Владимира] Зеленского и всю его команду, которая извивается, как может». «Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся», — отмечал он.