Представитель Басты ответил на сообщения об угрозах ему на Украине

Василий Вакуленко (Баста) (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Представитель рэп-исполнителя Василия Вакуленко, также известного как Баста, в разговоре с РБК заявил, что музыкант находится в Киеве с частным визитом, а его состояние не должно вызывать беспокойства.

«Василий находится в Киеве с частным визитом, легально, в соответствии с действующими правилами пребывания в стране. Василий благодарит всех за волнение и беспокойство, с ним все в порядке», — заявил представитель.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что украинские националисты из организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена на территории России) объявили награду за информацию о местонахождении артиста.

По информации издания, соответствующий пост опубликовал в своем аккаунте в Facebook бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко.