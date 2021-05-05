В России предложили ввести федеральное ограничение на продажу энергетиков

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает RT.

Соответствующее обращение Волынец отправила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и комитет по охране здоровья Госдумы.

Она отметила, что энергетики часто ставят в магазинах рядом с прохладительными напитками, что создает обманчивое впечатление об их безопасности. Волынец добавила, что употребление энергетических напитков может плохо повлиять на здоровье.