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В России предложили ввести федеральное ограничение на продажу энергетиков

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает RT.

Соответствующее обращение Волынец отправила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и комитет по охране здоровья Госдумы.

В России вступил в силу запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Она отметила, что энергетики часто ставят в магазинах рядом с прохладительными напитками, что создает обманчивое впечатление об их безопасности. Волынец добавила, что употребление энергетических напитков может плохо повлиять на здоровье.

С 2018 года в России запрещено производить и продавать энергетики, в составе которых есть алкоголь. Федерального запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков совершеннолетним нет. Однако регионы могут сами вводить такие ограничения.

энергетики запрет несовершеннолетние
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