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За участие в «нежелательных организациях» введут уголовное наказание

В Государственную думу внесли законопроект об уголовном наказании за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы.

Санкции предусмотрены как за руководство, так и за участие в работе иностранной или международной неправительственной нежелательной организации без предварительного привлечения виновного к административной ответственности. За участие, в частности может последовать штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет. За руководство нежелательной организацией авторы инициативы предложили наказывать, в том числе лишением свободы от двух до шести лет.

Причастным к «экстремистским организациям» запретят избираться в Госдуму
Политика
Фото:duma.gov.ru

При этом виновные могут избежать уголовной ответственности, если добровольно прекратят участвовать в работе нежелательной организации либо будут активно помогать следствию.

Изменения предлагается внести в ст. 284-1 УК (Осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации, которую признали нежелательной на территории России) и ст. 31 УПК (Подсудность уголовных дел).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что среди приоритетов российской власти должны быть противодействие нежелательным организациям и «блокирование попыток их влияния на социальные и политические институты российского общества». «Принимая во внимание сложившуюся внутриполитическую и социальную ситуацию в стране, указанные изменения будут способствовать ее нормализации и недопущению дестабилизации обстановки», — отмечается в записке.

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Авторы инициативы указали, что в 2019 году были зарегистрированы пять преступлений по ст. 284-1 УК.

Верховный суд в отзыве на законопроект заявил, что в пояснительной записке нет достаточных обоснований для усиления правовой ответственности. Он также отметил, что с 2015-го по 2019 год по ст. 284-1 УК по основной квалификации не осуждено ни одно лицо.

Авторами законопроекта выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым. Правительство уже дало положительный отзыв.

Ранее в Думу внесли законопроект, который запрещает избираться депутатами гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций. Ограничение предложили распространить на руководство и на рядовых членов. Действие закона распространится не только на тех, кто занимал какие-либо посты в таких организациях на момент признания их нежелательными судом, но и тех, кто занимал аналогичные посты за три года до вступления решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской (террористической) организации вступит в силу.

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