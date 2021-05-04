За участие в «нежелательных организациях» введут уголовное наказание

В Государственную думу внесли законопроект об уголовном наказании за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы.

Санкции предусмотрены как за руководство, так и за участие в работе иностранной или международной неправительственной нежелательной организации без предварительного привлечения виновного к административной ответственности. За участие, в частности может последовать штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет. За руководство нежелательной организацией авторы инициативы предложили наказывать, в том числе лишением свободы от двух до шести лет.

При этом виновные могут избежать уголовной ответственности, если добровольно прекратят участвовать в работе нежелательной организации либо будут активно помогать следствию.

Изменения предлагается внести в ст. 284-1 УК (Осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации, которую признали нежелательной на территории России) и ст. 31 УПК (Подсудность уголовных дел).