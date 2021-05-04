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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко предложил делать прививку от COVID-19 до выписки из стационара

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Следует проводить вакцинацию от коронавируса перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с регионами по вопросам борьбы с COVID-19.

Пациентами из группы риска Мурашко назвал пожилых граждан и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Мурашко подчеркнул, что вакцинация при этом должна обеспечивать преемственность, то есть пациент должен прийти за второй дозой вакцины спустя три недели после первой прививки в стационаре.

Вакцинацию от COVID-19 полностью прошли чуть больше 3% россиян
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на 23 апреля более 11 млн россиян привились по меньшей мере одной дозой вакцины, а 6,8 млн россиян получили две дозы.
 

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Михаил Мурашко Минздрав вакцина коронавирус COVID-19
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