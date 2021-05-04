Мурашко предложил делать прививку от COVID-19 до выписки из стационара

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Следует проводить вакцинацию от коронавируса перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с регионами по вопросам борьбы с COVID-19.

Пациентами из группы риска Мурашко назвал пожилых граждан и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Мурашко подчеркнул, что вакцинация при этом должна обеспечивать преемственность, то есть пациент должен прийти за второй дозой вакцины спустя три недели после первой прививки в стационаре.

18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на 23 апреля более 11 млн россиян привились по меньшей мере одной дозой вакцины, а 6,8 млн россиян получили две дозы.

