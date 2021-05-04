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В Берлине оценили риск приостановки строительства «Северного потока-2»

Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Иск экологов из организации NABU может замедлить строительство «Северного потока-2», при этом реализация проекта продолжится. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, его слова передает ТАСС.

«Поскольку иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца», — сказал Эрнст.

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Фото:Stefan Sauer/dpa / Global Look Press

Немецкий депутат отметил, что все компетентные органы выдали разрешения на реализацию проекта. В связи с чем он не видит причин для приостановки строительства.

Накануне немецкая негосударственная организация Союз охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund Deutschland, NABU) сообщила о подаче в административный суд Гамбурга иска, направленного против строительства газопровода «Северный поток-2».

По словам президента NABU Йорга-Андреаса Крюгера, газопровод напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря на площади размером более 16 футбольных полей.

После этого в пресс-службе регулятора сообщили, что поданный иск имеет «приостанавливающее действие» против разрешения, которое BSH выдал оператору строительства газопровода, компании Nord Stream 2 AG. В настоящее время строительство проекта приостановлено. В пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства ФРГ (BSH, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) сообщили, что возобновление строительства проекта запланировано на конец мая.

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