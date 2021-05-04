В Берлине оценили риск приостановки строительства «Северного потока-2»

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Иск экологов из организации NABU может замедлить строительство «Северного потока-2», при этом реализация проекта продолжится. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, его слова передает ТАСС.

«Поскольку иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца», — сказал Эрнст.

Немецкий депутат отметил, что все компетентные органы выдали разрешения на реализацию проекта. В связи с чем он не видит причин для приостановки строительства.

Накануне немецкая негосударственная организация Союз охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund Deutschland, NABU) сообщила о подаче в административный суд Гамбурга иска, направленного против строительства газопровода «Северный поток-2».