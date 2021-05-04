В Гомеле суд приговорил сторонников Тихановской к колонии

Суд Железнодорожного района Гомеля признал виновными четырех членов команды экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в организации беспорядков и попытке захватить госучреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Гомельской области.

«Им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому. При этом 53-летнему жителю за счет преступления, предусмотренного ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оскорбление представителя власти), назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что среди обвиняемых одна женщина. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима, а трое мужчин в колонии усиленного режима. По данным прокуратуры, подсудимые свою вину не признали.

Tyt.by пишет, что обвинительный приговор суд вынес в отношении Юрия Власова, Дмитрия Ивашкова, Александра Шабалина и Татьяны Каневской.