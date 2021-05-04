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В Гомеле суд приговорил сторонников Тихановской к колонии

Суд Железнодорожного района Гомеля признал виновными четырех членов команды экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в организации беспорядков и попытке захватить госучреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Гомельской области.

«Им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому. При этом 53-летнему жителю за счет преступления, предусмотренного ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оскорбление представителя власти), назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев», — сообщили в ведомстве.

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В прокуратуре уточнили, что среди обвиняемых одна женщина. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима, а трое мужчин в колонии усиленного режима. По данным прокуратуры, подсудимые свою вину не признали.

Tyt.by пишет, что обвинительный приговор суд вынес в отношении Юрия Власова, Дмитрия Ивашкова, Александра Шабалина и Татьяны Каневской.

Ранее СК сообщал, что доверенные лица Светланы Тихановской якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле. Для этого они искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Позднее белорусские следователи опубликовали видеозапись на которой, по версии ведомства, обвиняемые с участием Тихановской обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов.

Светлана Тихановская проиграла действующему президенту Александру Лукашенко на выборах, которые прошли в августе 2020 года. По данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80% голосов избирателей, тогда как Тихановская — 10%. Лукашенко не раз заявлял, что выборы прошли честно. Москва признала выборы легитимными. На протяжении долгого времени в Белоруссии проходили протестные акции оппозиции и сторонников Тихановской, несогласных с результатами выборов.

На фоне происходящего в Белоруссии власти Евросоюза ввели несколько пакетов санкций в отношении руководства страны. Ограничения предполагают запрет на посещение стран ЕС и заморозку европейских активов.

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