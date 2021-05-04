В Турции закрыли отель после празднования Пасхи туристами из Украины

Фото: Mirjam Schmitt / dpa / Global Look Press

Турецкие власти приостановили работу отеля в Анталии из-за украинских туристов, которые отмечали Пасху на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Türkiye.

Губернатор Антальи Эрсин Языджи сообщил, что в социальных сетях и средствах массовой информации были опубликованы фотографии, на которых туристы одного из отелей, отмечая Пасху, не соблюдали коронавирусные ограничения, действующие в Турции.

«Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился», — сказал глава региона.

В связи с этим контролирующие органы приостановили работу отеля, а также аннулировали сертификат «Безопасный туризм». Таким образом, гостиница не может осуществлять свою деятельность в период пандемии коронавируса, пишет газета.