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Пандемия коронавируса ,  
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В Турции закрыли отель после празднования Пасхи туристами из Украины

Фото: Mirjam Schmitt / dpa / Global Look Press
Фото: Mirjam Schmitt / dpa / Global Look Press

Турецкие власти приостановили работу отеля в Анталии из-за украинских туристов, которые отмечали Пасху на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Türkiye.

Губернатор Антальи Эрсин Языджи сообщил, что в социальных сетях и средствах массовой информации были опубликованы фотографии, на которых туристы одного из отелей, отмечая Пасху, не соблюдали коронавирусные ограничения, действующие в Турции.

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Фото:Hakan Akgun / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился», — сказал глава региона.

В связи с этим контролирующие органы приостановили работу отеля, а также аннулировали сертификат «Безопасный туризм». Таким образом, гостиница не может осуществлять свою деятельность в период пандемии коронавируса, пишет газета.

По данным телеканала T24, нарушения были выявлены в 5-звездочном отеле в районе Манавгат в Анталии. В ходе мероприятия по случаю празднования Пасхи были нарушены правила социальной дистанции, также его участники были без медицинских масок.

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Реджеп Тайип Эрдоган, объясняя необходимость новых ограничений, заявил, что в стране необходимо сократить суточный прирост числа заразившихся до отметки менее 5 тыс. Сейчас в стране приостановлено очное обучение в школах, закрыты детские сады, установлено ограничение на междугородние поездки. Рынки и продуктовые магазины работают с 10:00 до 17:00, а рестораны и кафе осуществляют продажу еды только навынос. Кроме того, в стране введен комендантский час.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания. По этому показателю страна находится на пятом месте в мире. От коронавируса в Турции умерли 41,191 тыс. человек. Накануне в стране зафиксировали 24,7 тыс.  новых заболевших.

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