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Швейцарский дипломат погибла после падения с многоэтажного здания в Иране

Фото: Ali Khara / WANA/ Reuters
Фото: Ali Khara / WANA/ Reuters

Сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране умерла после того, как выпала из дома, где она жила. Об этом сообщает агентство ISNA.

По данным представителя Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтаба Халеди, 51-летняя женщина, которая была сотрудником посольства Швейцарии, упала с многоэтажного здания в районе Камрания в Тегеране. Халеди добавил, что судебно-медицинские эксперты будут выяснять обстоятельства и причину смерти.

На вопрос, были ли обнаружены признаки конфликта или насильственного проникновения в дом сотрудницы посольства, Халеди ответил, что у экстренных служб нет информации об этом.

Как сообщает агентство Mehr, женщина была первым секретарем посольства Швейцарии в Иране.

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Посольство Швейцарии представляет интересы американцев в Иране с апреля 1980 года, когда США разорвали дипломатические отношения с Ираном после событий 4 ноября 1979 года. Тогда несколько сотен человек ворвались в здание американского посольства в Тегеране и взяли в заложники 66 его сотрудников. Из них 52 человек удерживали в неволе в течение 444 дней.

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