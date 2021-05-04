В Совфеде ответили на предложение властей ЕС о правиле въезда иностранцев

Власти Евросоюза наносят вред свои гражданам, предлагая впускать на территорию стран-членов только иностранцев, привитых сертифицированными в ЕС вакцинами. Об этом заявил сенатор от Астраханской области и член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин, передает «РИА Новости».

«Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах. Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», — сказал Башкин. По его словам, европейские власти занимаются «политиканством» в чувствительных сферах.

Башкин высказал предположение, что предложенную Еврокомиссией инициативу в жизнь не воплотят.

Ранее, 3 мая, Еврокомиссия предложила ослабить ограничения для граждан стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, а также привитым вакциной, которую зарегистрировали власти ЕС. При этом такое разрешение можно будет распространить и на те препараты, которые одобрила к применению в экстренных ситуациях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).