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Общество ,  
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Байден увеличил лимит на прием беженцев в 2021 году до 62,5 тыс. человек

Лимит на прием беженцев в США в этом году будет увеличен с 15 тыс. человек до 65 тыс. Соответствующее заявление президента страны Джозефа Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

«На основании предыдущей консультации моей администрации с Конгрессом, я постановляю, что увеличение допустимого лимита [беженцев] до 62 500 человек в 2021 фискальном году оправдано гуманитарными проблемами, а также соответствует национальным интересам страны», — говорится в сообщении.

Там также указано, что в ближайшее время будут приняты 2 тыс. человек, которым предыдущая администрация отказала во въезде в США. В сообщении Байден напомнил, что увеличение квоты на прием беженцев было частью его предвыборной программы.

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Самый большой поток беженцев ожидается из Африки. Квота на этот регион составляет 22 тыс. человек. Затем идут Ближний Восток и Южная Азия — 13 тыс., Восточная Азия — 6 тыс., Латинская Америка и страны Карибского бассейна — 5 тыс., а также Европа и Центральная Азия — 4 тыс. беженцев. Еще 12,5 тыс. мест указаны в качестве резервных.

16 марта Байден подписал указ, который сохранял квоту на прием беженцев в 2021 году на уровне 15 тыс. Такую цифру в октябре прошлого года установил его предшественник — экс-президент США Дональд Трамп.

В интервью ABC News Байден призвал беженцев «не приезжать» в США.

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«Не покидайте свой город или населенный пункт», — сказал тогда президент США.

Такое решение главы государства вызвало критику со стороны Демократической партии, которая выдвинула его на президентский пост. Сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой.

В итоге 18 апреля Байден заявил о намерении увеличить квоту на въезд беженцев в США.

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