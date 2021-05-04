Байден увеличил лимит на прием беженцев в 2021 году до 62,5 тыс. человек

Лимит на прием беженцев в США в этом году будет увеличен с 15 тыс. человек до 65 тыс. Соответствующее заявление президента страны Джозефа Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

«На основании предыдущей консультации моей администрации с Конгрессом, я постановляю, что увеличение допустимого лимита [беженцев] до 62 500 человек в 2021 фискальном году оправдано гуманитарными проблемами, а также соответствует национальным интересам страны», — говорится в сообщении.

Там также указано, что в ближайшее время будут приняты 2 тыс. человек, которым предыдущая администрация отказала во въезде в США. В сообщении Байден напомнил, что увеличение квоты на прием беженцев было частью его предвыборной программы.

Самый большой поток беженцев ожидается из Африки. Квота на этот регион составляет 22 тыс. человек. Затем идут Ближний Восток и Южная Азия — 13 тыс., Восточная Азия — 6 тыс., Латинская Америка и страны Карибского бассейна — 5 тыс., а также Европа и Центральная Азия — 4 тыс. беженцев. Еще 12,5 тыс. мест указаны в качестве резервных.