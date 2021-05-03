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Кравчук назвал факторы для отказа от минского формата

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» перечислил необходимые изменения в минских соглашениях по Донбассу.

По его словам, есть первые маленькие шаги к тому, чтобы добиться эффективных действий в минском формате.

«Но если мы увидим, что это либо попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе, или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, а не только поддерживать, а сам буду просить — идти с «минского» формата», — сказал он.

Кравчук предложил расширить состав участников процесса переговоров, а также перенести дискуссию в Европу.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

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