Кравчук назвал факторы для отказа от минского формата

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Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» перечислил необходимые изменения в минских соглашениях по Донбассу.

По его словам, есть первые маленькие шаги к тому, чтобы добиться эффективных действий в минском формате.

«Но если мы увидим, что это либо попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе, или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, а не только поддерживать, а сам буду просить — идти с «минского» формата», — сказал он.

Кравчук предложил расширить состав участников процесса переговоров, а также перенести дискуссию в Европу.