Умер народный артист России Ефим Каменецкий

Ефим Каменецкий (Фото: teatrvfk.ru)

Народный артист России, актер Ефим Каменецкий умер в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни. Об этом РБК заявили в пресс-службе Союза театральных деятелей России.

«Ефим Александрович [Каменецкий] скончался. Место и дата похорон нам пока неизвестны», — сообщил представитель организации.

Худрук Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков уточнил ТАСС, что народный артист умер в ночь на 3 мая в больнице. По его словам, Каменецкий выходил на сцену до последнего времени. Его последним спектакле в репертуаре стала комедия Михаила Жванецкого «В осколках собственного счастья».

Ефим Каменецкий родился 27 июля 1935 года в Брянской области. В 1958 году он окончил Пензенский государственный педагогический институт. Затем он работал в разных театрах, с 1987 года стал одним из ведущих актеров драмтеатра имени Веры Комиссаржевской.

В кино он дебютировал в 1969 году. Его первым фильмом стал «Проводы белых ночей». В его фильмографии насчитывается свыше 30 картин, в том числе «Первые радости», «Бабушкин внук», «Жизнь и приключения четырех друзей», «Деревенская история», «Петр Первый. Завещание».