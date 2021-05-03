В Москве госпитализировали народного артиста Олега Вавилова

Олег Вавилов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Народный артист России Олег Вавилов был госпитализирован из Московского академического театра сатиры на Триумфальной площади. Об этом РБК сообщил актер Юрий Васильев.

«Его [Олега Вавилова] забрали вчера из театра. Что именно с ним, я сейчас сказать не могу, кажется, сердечный криз какой-то, который повлиял на речь», — рассказал он.

По данным Telegram-канала Mash, у 71-летнего актера произошла ишемическая атака.

Сам Вавилов после госпитализации рассказал «Пятому каналу», что ему стало плохо во время спектакля «Хомо Эректус». «Первый акт отыграли замечательно. Во втором случилось это — на одну минуту. То ли головокружение, то ли что», — сообщил актер.

По его словам, утром 3 мая его давление стало чуть ниже, чем было накануне, и после второй капельницы он чувствует себя удовлетворительно.