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Политика ,  
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Госдеп заявил об отсутствии соглашений об обмене заключенными с Ираном

Государственный департамент США
Государственный департамент США (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Информация о сделке по обмену пленными между США и Ираном, о которой со ссылкой на источники сообщил иранский телеканал Al Mayadeen, не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Reuters.

«Сообщения о том, что была достигнута сделка по обмену заключенными, не соответствуют действительности», — сказал Прайс.

Он добавил, что власти США обсуждают с Тегераном вопрос о судьбе американцев, задержанных или пропавших без вести в Иране. «Мы не остановимся, пока не сможем помочь им воссоединиться с семьями», — сказал Прайс.

О том, что Вашингтон и Тегеран не договорились об обмене заключенными, заявил также начальник аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн в эфире телеканала CBS. «К сожалению, это сообщение не является правдой. Нет договоренности об освобождении четырех американцев», — сказал он и добавил, что правительство сейчас работает над возвращением американцев.

Ранее 2 мая иранский государственный телеканал Al Mayadeen сообщил со ссылкой на источники, что Тегеран освободит четырех американцев, обвиняемых в шпионаже, в обмен на четырех иранцев, содержащихся в США, и разморозку иранских активов на сумму $7 млрд.

Кроме того, как добавил собеседник телеканала, Великобритания также может разморозить £400 млн, принадлежащие Ирану.

Материал дополняется.

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