Число пострадавших на АЗС в Душанбе выросло до 29 человек

Видео: tajikistan_v1p / Instagram

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При взрыве на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи.

«Пожар на АЗС на западной окраине Душанбе вызвал мощный взрыв, в результате которого получили ожоги и травмы различной степени тяжести 29 человек, пять из которых находятся в тяжелом состоянии», — заявила Юсуфи. Она добавила, что причины пожара пока не установлены.

В ближайшем к месту пожара отделении скорой помощи уточнили «РИА Новости», что к ним были доставлены 15 раненных с ожогами и другими травмами, полученными в результате взрыва.