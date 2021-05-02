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Число пострадавших на АЗС в Душанбе выросло до 29 человек

Видео: tajikistan_v1p / Instagram
Видео: tajikistan_v1p / Instagram
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При взрыве на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи.

«Пожар на АЗС на западной окраине Душанбе вызвал мощный взрыв, в результате которого получили ожоги и травмы различной степени тяжести 29 человек, пять из которых находятся в тяжелом состоянии», — заявила Юсуфи. Она добавила, что причины пожара пока не установлены.

В ближайшем к месту пожара отделении скорой помощи уточнили «РИА Новости», что к ним были доставлены 15 раненных с ожогами и другими травмами, полученными в результате взрыва.

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По информации местного агентства Asia-plus, взрыв произошел 1 мая на автозаправочной станции на западной окраине столицы Таджикистана примерно в 18:30 по местному времени (16:30 мск). Пожар распространился на площади 90 кв. м на АЗС, где хранилось более 60 т топлива. Тогда сообщалось об 11 пострадавших.

Пожар Таджикистан Душанбе АЗС взрыв
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