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Захарова ответила на слова спикера Европарламента об «угрозе»

Россия не использовала ответные санкции как угрозу. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

Она ответила на слова спикера Европарламента Давида Сассоли, который, комментируя санкции Москвы, заявил, что «никакие санкции или угрозы» не заставят Европарламент перестать защищать демократию или «замолчать».

«Нас тоже. А мы разве угрожали?», — отметила Захарова.

Россия ввела санкции против глав Европарламента и прокуратуры Берлина
Политика
Давид Мария Сассоли

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Сассоли осудили ответные санкции России против чиновников и официальных лиц Евросоюза. По мнению властей ЕС, Россия «выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений».

Москва ввела санкции против восьми чиновников и представитель официальных структур Евросоюза. Это стало ответом на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести россиян 2-го и 22 марта текущего года.

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Мария Захарова Европарламент МИД
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