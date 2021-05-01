Захарова ответила на слова спикера Европарламента об «угрозе»

Россия не использовала ответные санкции как угрозу. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

Она ответила на слова спикера Европарламента Давида Сассоли, который, комментируя санкции Москвы, заявил, что «никакие санкции или угрозы» не заставят Европарламент перестать защищать демократию или «замолчать».

«Нас тоже. А мы разве угрожали?», — отметила Захарова.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Сассоли осудили ответные санкции России против чиновников и официальных лиц Евросоюза. По мнению властей ЕС, Россия «выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений».