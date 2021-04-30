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Кремль сообщил об ожидании предложений по встрече Путина и Зеленского

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Головкин / AP)

Москва все еще не получила от Киева конкретных предложений по проведению встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского и ожидает конкретики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Ранее в интервью итальянскому изданию La Repubblica Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. «Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире», — сказал тогда президент Украины.

В ответ на вопросы журналистов, как в Кремле относятся к такого рода посредничеству и есть ли уже детали встречи, Песков отметил, что пока не может «поделиться никакой конкретикой на этот счет». Он добавил, что уже настало время для того, чтобы в рабочем или официальном порядке были бы переданы и озвучены какие-то предложения со стороны Киева, однако, по словам пресс-секретаря президента России, «пока нет ничего — ни по повестке дня, ни по чему».

Песков также предположил, что президент Украины, возможно, самолично принимает решения и слишком быстро их формулирует, однако в России подобные процессы требуют определенных процедур и формирования позиций по основным, текущим вопросам. «В одночасье этот процесс пройти очень сложно», — добавил он. По его словам, Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят».

Взаимодействие, как полагает Песков, должно идти по линии замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
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12 апреля пресс-служба Зеленского впервые сообщила, что украинский президент запросил Москву о переговорах с Путиным, для того чтобы обсудить эскалацию на юго-востоке Украины. Однако Кремль сказал тогда, что не получал запросов на переговоры.

Позже в своем видеообращении Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. «Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — сказал он.

Путин в ответ посоветовал украинскому коллеге сначала встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом с ним. Президент России также выразил готовность принять Зеленского в Москве в любое время.

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