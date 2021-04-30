Кремль сообщил об ожидании предложений по встрече Путина и Зеленского

Дмитрий Песков (Фото: Павел Головкин / AP)

Москва все еще не получила от Киева конкретных предложений по проведению встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского и ожидает конкретики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Ранее в интервью итальянскому изданию La Repubblica Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. «Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире», — сказал тогда президент Украины.

В ответ на вопросы журналистов, как в Кремле относятся к такого рода посредничеству и есть ли уже детали встречи, Песков отметил, что пока не может «поделиться никакой конкретикой на этот счет». Он добавил, что уже настало время для того, чтобы в рабочем или официальном порядке были бы переданы и озвучены какие-то предложения со стороны Киева, однако, по словам пресс-секретаря президента России, «пока нет ничего — ни по повестке дня, ни по чему».

Песков также предположил, что президент Украины, возможно, самолично принимает решения и слишком быстро их формулирует, однако в России подобные процессы требуют определенных процедур и формирования позиций по основным, текущим вопросам. «В одночасье этот процесс пройти очень сложно», — добавил он. По его словам, Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят».