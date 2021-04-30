Оператор «Газпрома» отказался от представительств в трех странах

Фото: gazprom-international.com

Оператор зарубежных проектов «Газпрома» по разведке и добыче углеводородов Gazprom EP International B.V. принял решение о закрытии представительств и филиалов в Венесуэле, Таджикистане и Индии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы группы.

Предварительное решение о прекращении деятельности представительства в Таджикистане было принято 12 января.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Представительство Gazprom EP International было открыто в Душанбе в 2006 году. Компания проводила работы на нефтегазоперспективных площадях Саргазон Дангаринского района, Ренган района Рудаки и Западный Шохамбары. Однако оператор сдал лицензии на право пользования недрами площади Саргазон, а также площади Западный Шохамбары по причине незначительных потенциальных ресурсов углеводородов. Кроме того, Gazprom EP International не стала продлевать лицензию на площади Ренган, срок которой истек в 2011 году.