Оператор «Газпрома» отказался от представительств в трех странах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 13:27
В ЦИАН назвали регионы, где дороже всего снять коттедж на праздники в мае Недвижимость, 17:07 Бизнес предупредил вице-премьера о рисках закона о просветителях Технологии и медиа, 17:07 Аксенов заявил о росте туристического потока в Крым на 38,6% Общество, 16:59 Эрдоган заявил об ожидании «внушительного количества» вакцины «Спутник V» Политика, 16:56 Хакеры получили доступ к персональным данным клиентов криптобиржи Hotbit Крипто, 16:54 Канцлер Австрии предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене Политика, 16:49 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 16:48 Mitsubishi начала российские продажи обновленного Eclipse Cross Авто, 16:36 Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» выросла почти в семь раз Бизнес, 16:32 Оператор «Газпрома» отказался от представительств в трех странах Бизнес, 16:32 Суд вынес приговор лжесвидетелям по делу Ефремова Общество, 16:20 Адвокату Павлову предъявили обвинение Общество, 16:19 Кремль сообщил об ожидании предложений по встрече Путина и Зеленского Политика, 16:18 Касаткина победила с восьмого матчбола на теннисном турнире в Мадриде Спорт, 16:17
Бизнес ,  
0 

Оператор «Газпрома» отказался от представительств в трех странах

«Газпром» GAZP ₽230,21 -0,13% Купить
Фото: gazprom-international.com
Фото: gazprom-international.com

Оператор зарубежных проектов «Газпрома» по разведке и добыче углеводородов Gazprom EP International B.V. принял решение о закрытии представительств и филиалов в Венесуэле, Таджикистане и Индии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы группы.

Предварительное решение о прекращении деятельности представительства в Таджикистане было принято 12 января.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Представительство Gazprom EP International было открыто в Душанбе в 2006 году. Компания проводила работы на нефтегазоперспективных площадях Саргазон Дангаринского района, Ренган района Рудаки и Западный Шохамбары. Однако оператор сдал лицензии на право пользования недрами площади Саргазон, а также площади Западный Шохамбары по причине незначительных потенциальных ресурсов углеводородов. Кроме того, Gazprom EP International не стала продлевать лицензию на площади Ренган, срок которой истек в 2011 году.

«Газпром» отчитался о падении прибыли почти в девять раз
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Решение о закрытии филиала в Индии было принято 29 мая 2020 года, а венесуэльского филиала — 25 сентября того же года. В прошлом году прекратило работу и представительство оператора во вьетнамском Хошимине, оно было открыто в Ханое.

Gazprom EP International работает в 15 странах. Оператор имеет представительства в Алжире, Боливия, Узбекистане, ведет свою деятельность в Бангладеш, Ливии и Северном море.

Газпром филиалы Венесуэла Таджикистан
Материалы по теме
Еврокомиссия выразила обеспокоенность из-за смены руководства «Нафтогаза»
Политика
В Газпроме сравнили углеродный след от поставок СПГ из США с динозаврами
Бизнес
Миллер объявил об изменении стратегии «Газпрома»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter