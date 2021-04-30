Умер шеф-редактор «РБК Пермь» Дмитрий Енцов

Дмитрий Енцов (Фото: newsko.ru)

Шеф-редактор портала «РБК Пермь», спортивный обозреватель Дмитрий Енцов скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщает «РБК Пермь».

Енцов умер 29 апреля, врачам «скорой помощи» не удалось его реанимировать. Сам он ранее жаловался на проблемы с сердцем, однако причина смерти пока не установлена.

Дмитрий Енцов начинал свою карьеру в газете «Комсомольская правда в Перми».

Кроме того, он работал в издании «Советский спорт», в городском портале «Пермяч» и в издании «Новый компаньон».