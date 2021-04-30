Общество , 30 апр, 15:58
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Умер шеф-редактор «РБК Пермь» Дмитрий Енцов
Дмитрий Енцов
Шеф-редактор портала «РБК Пермь», спортивный обозреватель Дмитрий Енцов скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщает «РБК Пермь».
Енцов умер 29 апреля, врачам «скорой помощи» не удалось его реанимировать. Сам он ранее жаловался на проблемы с сердцем, однако причина смерти пока не установлена.
Дмитрий Енцов начинал свою карьеру в газете «Комсомольская правда в Перми».
Кроме того, он работал в издании «Советский спорт», в городском портале «Пермяч» и в издании «Новый компаньон».