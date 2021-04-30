Еврокомиссия выразила обеспокоенность из-за смены руководства «Нафтогаза»

Андрей Коболев (Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС)

Еврокомиссия выразила свою обеспокоенность недавним решением Киева сменить руководство «Нафтогаза» и находится в контакте с властями Украины. Об этом сообщил на брифинге в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает его слова ТАСС.

«Еврокомиссия глубоко озабочена последним развитием событий вокруг «Нафтогаза», и мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления», — сказал он.

Стано также напомнил, что реформирование системы корпоративного управления входит в набор обязательств Украины перед Европейским союзом. Он добавил, что представители ЕС находятся в постоянном контакте с украинскими партнерами на разных уровнях и уже проинформировали их о реакции на ситуацию вокруг «Нафтогаза».

По его словам, Еврокомиссия поддерживает проведение реформ на Украине и предоставляет ей большую помощь в этом, поэтому там ищут возможности для решения «всех проблем».

«Более подробную реакцию мы опубликуем позднее, в виде отдельного заявления», — подчеркнул он.