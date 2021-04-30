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Политика ,  
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Еврокомиссия выразила обеспокоенность из-за смены руководства «Нафтогаза»

Андрей Коболев
Андрей Коболев (Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС)

Еврокомиссия выразила свою обеспокоенность недавним решением Киева сменить руководство «Нафтогаза» и находится в контакте с властями Украины. Об этом сообщил на брифинге в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает его слова ТАСС.

«Еврокомиссия глубоко озабочена последним развитием событий вокруг «Нафтогаза», и мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления», — сказал он.

Стано также напомнил, что реформирование системы корпоративного управления входит в набор обязательств Украины перед Европейским союзом. Он добавил, что представители ЕС находятся в постоянном контакте с украинскими партнерами на разных уровнях и уже проинформировали их о реакции на ситуацию вокруг «Нафтогаза».

По его словам, Еврокомиссия поддерживает проведение реформ на Украине и предоставляет ей большую помощь в этом, поэтому там ищут возможности для решения «всех проблем».

«Более подробную реакцию мы опубликуем позднее, в виде отдельного заявления», — подчеркнул он.

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Юрий Витренко

Предыдущий глава «Нафтогаза» Андрей Коболев был уволен 28 апреля решением правительства. Он руководил компанией с марта 2014 года и также признался, что узнал о своей отставке из новостей. На том же заседании правительства были приостановлены полномочия наблюдательного совета «Нафтогаза», который по уставу компании должен принимать решение о смене ее руководителя.

В «Нафтогазе» решение правительства уволить назвали «юридической манипуляцией». Там отметили, что предложения о назначении и увольнении председателя правления «относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров».

В Госдепе на увольнение Коболева отреагировали заявлением о необходимости прозрачности в энергетическом секторе Украины. «Уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе, будь то правительство или государственные предприятия, — ключевой фактор доверия к Украине и ее приверженности к реформам», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

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На место Коболева был назначен Юрий Витренко, который работал и.о. министра энергетики, а ранее — исполнительным директором «Нафтогаза».

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