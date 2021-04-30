Умер бывший сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов

Алексей Беспаликов (Фото: Владимир Зинин / ТАСС)

Умер бывший член Совета Федерации от Новосибирской области Алексей Беспаликов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Ему было 73 года.

«Нашему региону будет не хватать его опыта, его энергии. Это невосполнимая утрата для родных, близких, друзей, коллег», — отметил губернатор региона Андрей Травников. Он также отметил вклад Беспаликова в развитие госуправления в регионе.

Беспаликов родился в Новосибирске. После окончания института работал на новосибирском заводе «Электросигнал». В 1990-х годах работал в мэрии Новосибирска, в начале 2000-х годов — в администрации Новосибирской области.

В 2005 году Беспаликов стал председателем Новосибирского областного совета депутатов, а в 2010 году — сенатором Совета Федерации. Там он проработал до 2014 года в комитете по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.