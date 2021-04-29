Суд по иску о признании ФБК экстремистским назначили на середину мая

Сотрудники полиции у офиса Фонда борьбы с коррупцией (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Административное дело по иску прокуратуры Москвы к организациям, связанным с оппозиционером Алексеем Навальным, будет рассмотрено 17 мая. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

«Рассмотрение административного дела по иску прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального» по существу назначено на 10:00 17 мая», — говорится в сообщении (упомянутые организации внесены Минюстом в реестр иностранных агентов).

Ранее 26 апреля прокуратура приостановила деятельность «Штабов Навального» из-за осуществления экстремистской деятельности. Приостановить их работу прокуратура просит до судебного решения о запрете работы организации в России. 29 апреля соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске штабов.

Об иске прокуратуры стало известно 16 апреля. В ведомстве заявили, что после проверки указанных организаций там пришли к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Судебный процесс по признанию ФБК и ФЗПГ экстремистскими организациями начался 26 апреля. На время судебного процесса деятельность обеих организаций была ограничена. В ФБК заявили о намерении обжаловать решение суда.