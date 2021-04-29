Эксперты Group-IB предупредили о фейковых сайтах с билетами на «Сапсаны»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне майских праздников мошенники создали сеть фейковых страниц, где якобы можно купить билет на поезд «Сапсан». Об этом РБК сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.



Сеть фальшивых страниц по лже-продаже электронных билетов на поезд предназначена для на кражи денежных средств и платежных данных пользователей.

По информации Group-IB, «фишинговые» ресурсы по продаже билетов на поезд встречались и раньше. Так, за весь 2020 год выявили 21 такой ресурс. Однако за январь—апрель этого года выявлено уже 13 доменов мошенников, большинство из которых на данный момент заблокированы.

«Часть ресурсов еще функционирует, Group-IB совместно с ОАО «РЖД» проводят мероприятия по их блокировке», — сообщили в Group-IB.

Фальшивые ресурсы открывались, в основном, на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android. Реже встречались сайты, работающие в браузерах персональных компьютеров. Фальшивые сайты выводились на первые позиции в поисковой выдаче в «Яндексе» и Google с помощью рекламных компаний в ответ на запросы типа «билеты сапсан». Если человек кликал на ссылку, его пересылали на на фишинговый сайт, визуально идентичный оригинальному, но с другим доменом.

Все рекламные объявления содержали адреса веб-ресурсов не связанные лексически с «Сапсаном».