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Общество ,  
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Эксперты Group-IB предупредили о фейковых сайтах с билетами на «Сапсаны»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне майских праздников мошенники создали сеть фейковых страниц, где якобы можно купить билет на поезд «Сапсан». Об этом РБК сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

Сеть фальшивых страниц по лже-продаже электронных билетов на поезд предназначена для на кражи денежных средств и платежных данных пользователей.

По информации Group-IB, «фишинговые» ресурсы по продаже билетов на поезд встречались и раньше. Так, за весь 2020 год выявили 21 такой ресурс. Однако за январь—апрель этого года выявлено уже 13 доменов мошенников, большинство из которых на данный момент заблокированы.

«Часть ресурсов еще функционирует, Group-IB совместно с ОАО «РЖД» проводят мероприятия по их блокировке», — сообщили в Group-IB.

Фальшивые ресурсы открывались, в основном, на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android. Реже встречались сайты, работающие в браузерах персональных компьютеров. Фальшивые сайты выводились на первые позиции в поисковой выдаче в «Яндексе» и Google с помощью рекламных компаний в ответ на запросы типа «билеты сапсан». Если человек кликал на ссылку, его пересылали на на фишинговый сайт, визуально идентичный оригинальному, но с другим доменом.

Все рекламные объявления содержали адреса веб-ресурсов не связанные лексически с «Сапсаном».

Фишинг — вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию пользователей, например, логин, пароль или данные банковской карты, различными способами побуждая пользователя заполнить требуемую форму с данными.

Так как домен, где размещались фальшивые сайты, никак не связан назван используемым в атаке брендом, блокировка подобных схем мошенничества является затруднительной. После перехода на фальшивый сайт, жертве предлагают ввести данные банковской карты, которые являются конечной целью злоумышленников.

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«Перед праздниками злоумышленники увеличивают свою активность, встраиваясь в новостную повестку и активно используя социальную инженерию для привлечения потенциальных жертв», — рассказал Ярослав Каргалев, замруководителя Центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB.

В компании Group-IB советуют пользователям сети не переходить по ссылкам, присланным в подозрительных сообщениях, и не загружать вложенные файлы, которые не запрашивались пользователем. Эксперты также советуют завести отдельную банковскую карту для покупок в интернете, а также внимательно изучить адрес сайта (доменное имя) или проверять домен на сайтах whois.com и tcinet.ru.

Эксперты сообщили о росте фейковых сайтов по продаже авиабилетов
Общество
Фото:James MacDonald / Bloomberg

Ранее эксперты в области кибербезопасности, опрошенные газетой «Коммерсантъ», предупреждали о росте числа фейковых сайтов по продаже авиабилетов.

Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско говорил, что им за месяц удалось выявить более 700 фальшивых доменом данной тематики в России. По словам ведущего аналитика «СерчИнформ» Леонида Чурикова, мошенники пользуются тем, что многие страны начинают возобновлять авиасообщение, но рейсов туда пока что немного.

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