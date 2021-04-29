На трассе в Саратовской области опрокинулся нефтевоз

Фото: МЧС России по Саратовской области

В Красноармейском районе Саратовской области в результате столкновения с внедорожником опрокинулся нефтевоз. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По данным прокуратуры, утром 29 апреля на 362-м км федеральной трассы Р-228 Сызрань — Волгоград у села Луганского столкнулись нефтевоз марки «КамАЗ» и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Нефтевоз опрокинулся и повредил емкость с мазутом, на дорогу вылилось порядка около 40–50 л, уточнила прокуратура. Площадь разлива составила 350 кв. м, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в экстренных службах региона.

О пострадавших прокуратура не сообщает, сейчас последствия ДТП ликвидируют. Ведомство намерено провести проверку.

Внедорожником Toyota Land Cruiser управлял водитель 1974 года рождения. Автомобилем «КамАЗ-5490-85» с полуприцепом управлял водитель 1961 года рождения, сообщили в пресс-службе ГИБДД «РИА Новости».

«В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser с травмами доставлен в лечебное учреждение», — заявили агентству в полиции.