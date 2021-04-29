Рада назначила министром энергетики бывшего вице-президента «Энергоатома»

Герман Галущенко (Фото: Герман Галущенко / Facebook)

Верховная Рада Украины на заседании 29 апреля назначила вице-президента НАЭК «Энергоатом» Германа Галущенко министром энергетики. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Верховная Рада <...> поддержала представление премьер-министра о назначении Галушенко Германа Валериовича на должность члена Кабинета министров Украины — министра энергетики», — говорится в сообщении.

По итогам голосования, «за» высказались 305 из 370 народных депутатов, «Против» проголосовали 31 человек.

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