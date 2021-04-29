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Бизнес ,  
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«Полюс» заявил о полном переходе на возобновляемую энергию

Фото: polyus.com
Фото: polyus.com

Золотодобывающая компания «Полюс» заключила на блокчейн-платформе «Сбера» сделку по покупке «зеленых» сертификатов (Renewable Energy Certificates, REC) и полностью перешла на возобновляемую энергию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Сбера».

«ПАО «Полюс», крупнейший производитель золота в России, приобрело 303 460 сертификатов, обеспеченных энергией, выработанной из возобновляемых источников, объем покрывает первый квартал 2021 года», — говорится в сообщении.

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«Нынешняя сделка между «Полюсом» и ТГК-1 доказывает, что использование «зеленых» сертификатов для «озеленения» потребляемой энергии — это современный, удобный и востребованный инструмент. Он способствует развитию возобновляемых источников энергии, а «Сбер», в свою очередь, становится тем проводником, через который компании переходят к экологичному производству и снижению негативного влияния на окружающую среду. Мы готовимся к проведению дальнейших сделок с рядом крупнейших клиентов и последующему тиражированию продукта. Внедряя подобные «зеленые» инструменты, мы способствуем ESG-трансформации российской экономики», — заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По словам генерального директора «Полюса» Павла Грачева, компания стал первой крупной золотодобывающей компанией в мире, целиком покрывающей свои потребности за счет возобновляемых источников энергии.

«Это чрезвычайно важный шаг для нашей компании, и мы надеемся, что нашему примеру будут следовать другие участники рынка как в России, так и за рубежом», — заявил Грачев.

В декабре 2020 года «Сбер» разработал блокчейн-платформу для торговли «зелеными» сертификатами. Платформа позволяет вести учет электроэнергии, вырабатываемой из альтернативных источников, например ветряных и солнечных электростанций, сообщали в банке.

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В «Сбере» объясняли, что «зеленые» сертификаты решают проблему смешивания электричества, так как они выступают аналогом энергии, произведенной из возобновляемых или низкоуглеродных источников.

Например, при потреблении 1 МВт·ч в год компания может приобрести сертификаты соответствующего номинала и заявить, что на 100% работает на «чистой» электроэнергии.

В банке считают, что ввод в обращение на рынке «зеленых» сертификатов будет стимулировать компании делать выбор в пользу низкоуглеродных или альтернативных источников генерации.

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