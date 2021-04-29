«Полюс» заявил о полном переходе на возобновляемую энергию

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Золотодобывающая компания «Полюс» заключила на блокчейн-платформе «Сбера» сделку по покупке «зеленых» сертификатов (Renewable Energy Certificates, REC) и полностью перешла на возобновляемую энергию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Сбера».

«ПАО «Полюс», крупнейший производитель золота в России, приобрело 303 460 сертификатов, обеспеченных энергией, выработанной из возобновляемых источников, объем покрывает первый квартал 2021 года», — говорится в сообщении.

«Нынешняя сделка между «Полюсом» и ТГК-1 доказывает, что использование «зеленых» сертификатов для «озеленения» потребляемой энергии — это современный, удобный и востребованный инструмент. Он способствует развитию возобновляемых источников энергии, а «Сбер», в свою очередь, становится тем проводником, через который компании переходят к экологичному производству и снижению негативного влияния на окружающую среду. Мы готовимся к проведению дальнейших сделок с рядом крупнейших клиентов и последующему тиражированию продукта. Внедряя подобные «зеленые» инструменты, мы способствуем ESG-трансформации российской экономики», — заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По словам генерального директора «Полюса» Павла Грачева, компания стал первой крупной золотодобывающей компанией в мире, целиком покрывающей свои потребности за счет возобновляемых источников энергии.