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Apple сообщила о росте продаж в первом квартале на 54%

Apple AAPL $136,6 +1,43% Купить

Американская компания Apple сообщила об увеличении выручки на 54% до $89,58 млрд. Такие данные со ссылкой на компанию приводит CNBC.

По итогам трехмесячного отчетного периода, выручка Apple выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза — с $11,24 млрд до $23,63 млрд.

Наибольшая выручка составила от продаж Iphone — $47,9 млрд.

Apple представила новые iPad Pro, iMac и метки AirTag
Технологии и медиа

В апреле Apple провела презентацию своих новых продуктов. На ней были представлены новое поколение iMac на процессорах собственной разработки, планшеты iPad Pro, а также метки Air Tag для отслеживания местоположения предметов через приложение.

Новые iMac, iPad Pro и Apple TV 4K будут доступны для предзаказа в России с 30 апреля и поступят в продажу во второй половине мая, дата старта продаж AirTag будет объявлена позднее. Стоимость нового iMac в России составит от 129,99 тыс. руб., iPad Pro — от 77,99 тыс. руб., Apple TV 4K — от 16,99 тыс. руб. Метки AirTag будут стоить от 2,99 тыс. руб.

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