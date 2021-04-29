Apple сообщила о росте продаж в первом квартале на 54%

Американская компания Apple сообщила об увеличении выручки на 54% до $89,58 млрд. Такие данные со ссылкой на компанию приводит CNBC.

По итогам трехмесячного отчетного периода, выручка Apple выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза — с $11,24 млрд до $23,63 млрд.

Наибольшая выручка составила от продаж Iphone — $47,9 млрд.

В апреле Apple провела презентацию своих новых продуктов. На ней были представлены новое поколение iMac на процессорах собственной разработки, планшеты iPad Pro, а также метки Air Tag для отслеживания местоположения предметов через приложение.