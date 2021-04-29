Умер герой мема «хохочущий испанец»

На 66-м году жизни умер испанский комедийный актер Хуан Борха, получивший широкую известность после видео, на котором он смеется. Об этом сообщает ABC de Sevilla.

По данным издания, он скончался в Севилье в больнице Вирхен-дель-Росио после рецидива заболевания сердечно-сосудистой системы.

Видеозапись с Борхом, ставшая популярной, появилась в Сети в 2007 году. На ней испанец рассказывает о своей работе в прибрежном ресторане. По его словам, в один из первых рабочих дней коллега посоветовал не мыть сковороды, а оставить на берегу моря, чтобы песок очистил их. Он прислушался к совету и на утро недосчитался почти двадцати сковород. Сковороды уплыли в море и хозяин ресторана отправил Борха за ними. После этого случая на работу Борха не вернулся. За свой смех он получил прозвище Хохотун.

Ролик стал предметом для множества пародий. Пользователи социальных сетей рассказывали свои истории, вставляя смех испанца.