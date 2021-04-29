В Белоруссии показали допрос фигуранта дела о покушении на Лукашенко

Белорусский гостелеканал ОНТ показал кадры, на которых задержанный по делу о подготовке военного переворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко адвокат Юрий Зенкович признается, что контактировал в США со спецслужбами.

«Контакт, который у меня был, с представителями ФБР. И я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ. Я тогда работал помощником адвоката в Нью-Йорке», — сказал Зенкович.

На кадрах Зенкович говорит, что представители спецслужб США пришли к нему в офис и предложили «поработать на американское правительство».

Помимо Зенковича свою вину признали политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев.