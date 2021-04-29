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В Белоруссии показали допрос фигуранта дела о покушении на Лукашенко

Белорусский гостелеканал ОНТ показал кадры, на которых задержанный по делу о подготовке военного переворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко адвокат Юрий Зенкович признается, что контактировал в США со спецслужбами.

«Контакт, который у меня был, с представителями ФБР. И я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ. Я тогда работал помощником адвоката в Нью-Йорке», — сказал Зенкович.

Госканал показал признания задержанных по делу о покушении на Лукашенко
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

На кадрах Зенкович говорит, что представители спецслужб США пришли к нему в офис и предложили «поработать на американское правительство».

Помимо Зенковича свою вину признали политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и сыновей готовилось покушение. В тот же день ФСБ сообщила о задержании в Москве Зенковича (у него двойное гражданство — Белоруссии и США) и Федуты. В ведомстве указывают, что задержанные планировали военный переворот в Белоруссии «по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов», а также покушение на Лукашенко. По информации КГБ Белоруссии, Зенкович был связан с американскими спецслужбами. В его обязанности якобы входила вербовка и подкуп белорусских военных.

В США, в свою очередь, обвинения в причастности к подготовке покушения на Лукашенко назвали ложными.

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