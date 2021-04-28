Депутат назвал возможным объединение Тулы, Рязани и Калуги

Олег Морозов (Фото: council.gov.ru)

Не все субъекты Федерации можно объединять с другими в целях укрупнения регионов, в том числе из-за исторических и политических особенностей. Однако некоторые регионы в результате объединения могли бы стать «мощным экономическим субъектом». Об этом написал в Facebook депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

Так он прокомментировал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина, который заявил, что России «не нужно» 85 регионов. Хуснуллин отметил, что некоторые субъекты можно объединить друг с другом.

Морозов, в свою очередь, заявил, что в целом предложение вице-премьера логично, но применимо не ко всем регионам.

«К примеру, Тула, Рязань и Калуга точно могли бы вместе стать мощным экономическим субъектом. Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области, Ростовская и Краснодар, Самара, Саратов и Ульяновск и т.п.», — написал Морозов.

По его мнению, такое «разумное укрупнение без глобальной ломки исторических основ каждого субъекта» вполне возможно.