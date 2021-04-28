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Политика ,  
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Депутат назвал возможным объединение Тулы, Рязани и Калуги

Олег Морозов
Олег Морозов (Фото: council.gov.ru)

Не все субъекты Федерации можно объединять с другими в целях укрупнения регионов, в том числе из-за исторических и политических особенностей. Однако некоторые регионы в результате объединения могли бы стать «мощным экономическим субъектом». Об этом написал в Facebook депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

Так он прокомментировал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина, который заявил, что России «не нужно» 85 регионов. Хуснуллин отметил, что некоторые субъекты можно объединить друг с другом.

Морозов, в свою очередь, заявил, что в целом предложение вице-премьера логично, но применимо не ко всем регионам.

«К примеру, Тула, Рязань и Калуга точно могли бы вместе стать мощным экономическим субъектом. Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области, Ростовская и Краснодар, Самара, Саратов и Ульяновск и т.п.», — написал Морозов.

По его мнению, такое «разумное укрупнение без глобальной ломки исторических основ каждого субъекта» вполне возможно.

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В то же время депутат отметил, что, например, Ненецкий автономный округ «никак не получается» присоединить к Архангельской области. Это объясняется тем, что Ненецкий АО обладает гораздо большими ресурсными возможностями и не собирается ими делиться, добавил Морозов.

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Говоря о Татарстане, депутат заявил, что плохо себе представляет, как регион «с многовековой историей государственности можно без политических потерь соединить с другими субъектами».

Ранее о необходимости укрупнения российских регионов заявляла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В 2016 году она говорила, что некоторые субъекты Федерации «нежизнеспособны» в силу объективных причин, а не из-за плохого руководства.

В начале 2000-х годов в России уже проходил процесс объединения регионов. В результате их число сократилось с 89 (на момент принятия Конституции 1993 года) до 83. После присоединения к России в 2014 году Крыма и Севастополя число субъектов Федерации возросло до 85.

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