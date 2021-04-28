В полиции сообщили обстоятельства проверки Пивоварова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,94 (-0,02) Инвестиции, 13:49
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 90,43 (-0,04) Инвестиции, 13:49
В Европарламенте попросили остановить Nord Stream 2 и лишить Россию SWIFT Политика, 17:38 Освобождавший Пальмиру заместитель Шойгу собрался в Госдуму Общество, 17:37 СПЧ обратился в МВД после вызовов журналистов в полицию Политика, 17:32 Volkswagen показал внешность и интерьер нового Multivan Авто, 17:17 Десять крупнейших целевых капиталов России для развития культуры РБК и Фонд Потанина, 17:17 Мишустин выразил надежду на скорое окончание вакцинации от COVID-19 Общество, 17:11 Первый самолет МЧС с гуманитарной помощью из-за COVID-19 вылетел в Индию Общество, 17:05 Медведев увидел движение мира в сторону четырехдневной рабочей недели Общество, 16:55 Путин обсудит с французскими бизнесменами совместные проекты Общество, 16:51 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 16:46 Сколько действующих и создаваемых промышленных парков в России Партнерский материал, 16:44 Чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России покончил с собой Спорт, 16:42 Путин объявил об экстренной помощи Индии из-за COVID-19 Политика, 16:39 В Красноярске появятся пять мобильных пунктов скорой помощи Пресс-релиз, 16:37
Общество ,  
0 

В полиции сообщили обстоятельства проверки Пивоварова

Алексей Пивоваров
Алексей Пивоваров (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Полиция проводит проверку по сообщениям о подложных
медицинских справках для получения лицензии на приобретение оружия, которые якобы использовал журналист Алексей Пивоваров. Об этом сообщили РБК источники в главном управлении МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

Источники подтвердили, что материалы проверки медицинских справок Пивоварова для получения лицензии на оружия поступили в полицию из Росгвардии 27 апреля.

«По данному факту проводится проверка <...>. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в полиции.

Уточняется, что во время проверки правоохранители ничего не изъяли.

Пивоваров ответил на сообщения о поддельной медсправке на оружие
Общество
<p>Алексей Пивоваров</p>

Ранее источник ТАСС сообщил, что из Росгвардии в полицию поступили материалы проверки справок Пивоварова для получения лицензии на приобретение оружия. Другой источник агентства добавил, что Росгвардия аннулировала журналисту все документы на оружие после обнаружения подделки.

Сам Пивоваров заявил, что последний раз продлевал лицензию на оружие более трех лет назад и «предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом». По его словам, о проверке его не уведомляли, и подробности подозрений против него ему не известны. Пивоваров отметил, что с 2008 года владеет газовым пистолетом.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»

По данным телеканала 5-tv, журналисту могут вменить нарушение статьи о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, это ст. 327 УК.

Алексей Пивоваров — российский журналист и телеведущий. С 1993 по 2013 год его работа была связана с телеканалом НТВ. Позже он работал корреспондентом в программе Леонида Парфенова «Намедни. Неполитические новости», вел несколько программ, в том числе «Сегодня», «Страна и мир», «Капитал.ру». С 2013 по 2016 год работал в холдинге «СТС Медиа», в том числе руководил digital-направлением компании, а затем стал генеральным продюсером телеканала RTVi.

Во время работы на RTVi Пивоваров запустил свой YouTube-канал «Редакция», а потом RTVi, для того чтобы сосредоточиться на своем проекте. На канале публикуются видеорасследования на социально-политические темы, выпуски содержат интервью и комментарии самого Пивоварова. Сейчас у канала чуть больше 2 млн подписчиков.

полиция Алексей Пивоваров оружие
Материалы по теме
Пивоваров ответил на сообщения о поддельной медсправке на оружие
Общество
Участвовавший в испытании вакцины журналист Пивоваров заболел COVID-19
Общество
Пивоваров ушел с должности главного редактора RTVi
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter