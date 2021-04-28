В полиции сообщили обстоятельства проверки Пивоварова

Ранее источник ТАСС сообщил, что из Росгвардии в полицию поступили материалы проверки справок Пивоварова для получения лицензии на приобретение оружия. Другой источник агентства добавил, что Росгвардия аннулировала журналисту все документы на оружие после обнаружения подделки.

Сам Пивоваров заявил, что последний раз продлевал лицензию на оружие более трех лет назад и «предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом». По его словам, о проверке его не уведомляли, и подробности подозрений против него ему не известны. Пивоваров отметил, что с 2008 года владеет газовым пистолетом.

По данным телеканала 5-tv, журналисту могут вменить нарушение статьи о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, это ст. 327 УК.



Алексей Пивоваров — российский журналист и телеведущий. С 1993 по 2013 год его работа была связана с телеканалом НТВ. Позже он работал корреспондентом в программе Леонида Парфенова «Намедни. Неполитические новости», вел несколько программ, в том числе «Сегодня», «Страна и мир», «Капитал.ру». С 2013 по 2016 год работал в холдинге «СТС Медиа», в том числе руководил digital-направлением компании, а затем стал генеральным продюсером телеканала RTVi.



Во время работы на RTVi Пивоваров запустил свой YouTube-канал «Редакция», а потом RTVi, для того чтобы сосредоточиться на своем проекте. На канале публикуются видеорасследования на социально-политические темы, выпуски содержат интервью и комментарии самого Пивоварова. Сейчас у канала чуть больше 2 млн подписчиков.