Лавров после обвинений Софии пошутил про убийство эрцгерцога Фердинанда

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения Болгарией россиян в организации взрывов в республике, пошутил про причастность Москвы к убийству австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, которое послужило поводом для развязывания Первой мировой войны.

«Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет», — сказал Лавров на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Болгарии.

Ранее пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что ведомство расследует возможную причастность граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах.

В Софии предполагают, что целью взрывов было вооружение, принадлежавшее бизнесмену Эмилиану Гебреву. Оно должно было быть поставлено в Грузию и на Украину. По словам Милевой, точную причину взрывов установить не удалось.