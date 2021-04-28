Лавров после обвинений Софии пошутил про убийство эрцгерцога Фердинанда
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения Болгарией россиян в организации взрывов в республике, пошутил про причастность Москвы к убийству австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, которое послужило поводом для развязывания Первой мировой войны.
«Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет», — сказал Лавров на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Болгарии.
Ранее пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что ведомство расследует возможную причастность граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах.
В Софии предполагают, что целью взрывов было вооружение, принадлежавшее бизнесмену Эмилиану Гебреву. Оно должно было быть поставлено в Грузию и на Украину. По словам Милевой, точную причину взрывов установить не удалось.