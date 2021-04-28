Посольство в Латвии указало на ответственность Риги за высылку дипломата
Решение Латвии объявить одного из российских дипломатов персоной нон грата негативно повлияет на отношения двух стран, ответственность за это несет Рига, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Латвии.
«Недружественные действия Латвии, связанные с объявлением 23 апреля дипломата посольства России «персона нон грата», самым негативным образом скажутся на развитии российско-латвийских отношений», — заявили в посольстве.
В посольстве подчеркнули, что инициатива по высылке дипломата исходила от Латвии, поэтому вся ответственность за этот «явно антироссийский шаг» лежит на латвийской стороне. Ответная реакция России не заставит себя ждать, заключили в ведомстве.
23 апреля Латвия, а также Литва и Эстония выслали по одному сотруднику российского посольства, объяснив, что это решение было принято из солидарности с правительством Чехии.
В середине апреля Чехия выслала18 российских дипломатов, обвинив их в причастности к организации взрывов боеприпасов на складах в селе Врбетице в 2014 году. Россия в ответ объявила о высылке 20 чешских дипломатов. В Праге этот ответ сочли непропорциональным, поскольку в посольстве в Москве остались работать пять штатных сотрудников. 22 апреля МИД Чехии потребовал, чтобы страну покинули 63 сотрудника посольства России в Праге.