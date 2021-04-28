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Минсельхоз сообщил о мерах по сдерживанию цен на гречку

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минсельхоз разрабатывает меры по недопущению дальнейшего роста цен на гречневую крупу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы Минсельхоз России планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году», — отметили в министерстве.

Благодаря этому в стране получится нарастить объемы производства круп и сформировать сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.

Поставщики предупредили ретейлеров о росте закупочных цен на гречку
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В Минсельхозе напомнили, что в прошлом году валовый сбор гречихи установил рекорд и достиг 893 тыс. т (плюс 13,6% к уровню 2019-го). В стране были также получены рекордный урожай риса и значительные урожаи пшеницы и зернобобовых.

Таким образом, текущие объемы производства круп позволяют в полной мере удовлетворить потребности населения, заверили в ведомстве.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков сообщила о возможном росте цен на гречку и другие крупы.

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Глава коммуникационного центра компании «Командор» (работает в Восточной Сибири) Дмитрий Болотов рассказал газете, что в компанию поступают предложения о повышении цены на гречку (на 10–15%), пшено и овсяные хлопья (на 3–5%). Сеть «Верный» также сообщила, что их предупредили о повышении росте закупочных цен.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков подтвердил изданию рост цен на гречку на 10%. По его словам, заводам не хватает гречихи.

Минсельхоз цены гречка сдерживание цен
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