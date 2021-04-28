Минсельхоз сообщил о мерах по сдерживанию цен на гречку

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минсельхоз разрабатывает меры по недопущению дальнейшего роста цен на гречневую крупу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы Минсельхоз России планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году», — отметили в министерстве.

Благодаря этому в стране получится нарастить объемы производства круп и сформировать сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.

В Минсельхозе напомнили, что в прошлом году валовый сбор гречихи установил рекорд и достиг 893 тыс. т (плюс 13,6% к уровню 2019-го). В стране были также получены рекордный урожай риса и значительные урожаи пшеницы и зернобобовых.