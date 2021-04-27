Посол оценил возможность открытия регулярных рейсов из России в Австрию

Москва и Вена ведут переговоры касательно возобновления регулярного авиасообщения между странами. Об этом сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский, передает газета «Известия».

«Переговоры на этот счет идут в предметном ключе. <...> Возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причем по инициативе наших партнеров», — отметил он.

Дипломат уточнил, что пока удалось договориться о выполнении нерегулярных авиаперевозок до конца октября на взаимной основе с частотой до 14 рейсов в неделю. Любинский пояснил, что восстановление регулярного сообщения зависит от эпидемиологической ситуации в России и Австрии. «По мере ее улучшения потребность во взаимных поездках, как деловых, так и туристических, будет только возрастать», — указал он.