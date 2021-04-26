Эрдоган назвал несправедливым заявление Байдена о геноциде армян

Заявление со словами о геноциде армян американский президент сделал 24 апреля — в День памяти жертв геноцида. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал заявление Байдена. В свою очередь, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция отвергает заявление американской администрации.

Во время Первой мировой войны в Османской империи, по разным оценкам, погибли от 700 тыс. до 1,5 млн проживавших на территории страны армян. Турция, выступая правопреемницей империи, утверждает, что убийства армян не были целенаправленным уничтожением народа.