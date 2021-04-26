Эрдоган назвал несправедливым заявление Байдена о геноциде армян
Турция считает неправомерными заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает телеканал NTV.
По мнению главы государства, Байден заявил о геноциде из-за «радикальных инициатив армянских и антитурецких кругов».
«Это неправомерные, несправедливые и противоречащие истории слова. Нас они расстроили», — сказал Эрдоган.
Президент Турции также добавил, что слова Байдена «не имеют никакого исторического и юридического основания». Кроме того, он напомнил о предложении Турции создать комиссию из ученых-историков, которые изучили бы события 1915 года. «Мы готовы открыть архивы. У нас есть документы о 1915 годе. Приходите, изучите. А вот США откроют документы о своей истории?» — резюмировал Эрдоган.