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Общество ,  
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СБУ обнародовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Фото:avr.org.ua Фото:avr.org.ua Фото:avr.org.ua
Фото: avr.org.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) по случаю 35-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции обнародовала часть секретных документов из своих архивов. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

В том числе СБУ опубликовала самый первый доклад о происшествии от директора ЧАЭС Виктора Брюханова и переговоры операторов станции в момент аварии.

По данным ведомства, в документах есть свидетельства о том, что аварии на Чернобыльской АЭС происходили и до 26 апреля 1986 года.

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В частности, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. «Но доклад КГБ заканчивается обычными «приняты меры по предотвращению паники и провокационных слухов», — говорится в сообщении СБУ.

Помимо этого, аварийные ситуации возникали и в 1984 году на третьем и четвертом энергоблоках, отметили в службе.

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Также в сообщении говорится, что в июле 1986 года появилась директива, засекречивающая все детали аварии, в том числе ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации и заболеваемость.

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Летом прошлого года СБУ и Украинский институт национальной памяти (УИНП) также рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС и об аварии. Они вошли в книгу «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». В целом, в эту книгу входят 229 документов, охватывающих период с начала 1970-х до ноября 1986 года.

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Из близлежащих районов были эвакуированы около 115 тыс. человек.

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