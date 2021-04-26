СБУ обнародовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) по случаю 35-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции обнародовала часть секретных документов из своих архивов. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

В том числе СБУ опубликовала самый первый доклад о происшествии от директора ЧАЭС Виктора Брюханова и переговоры операторов станции в момент аварии.

По данным ведомства, в документах есть свидетельства о том, что аварии на Чернобыльской АЭС происходили и до 26 апреля 1986 года.