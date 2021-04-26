МИД предупредил посольство о новых мерах в ответ на действия США
Замглавы МИД России Сергей Рябков проинформировал временного поверенного в делах США Бартла Гормана о том, что с российской стороны ожидаются новые решения в ответ на действия Вашингтона. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Также Горману вручили ноту о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории России для американских дипломатов.
В середине апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России. В частности, под ограничения попали более 30 физлиц и компаний, которые обвиняются в попытках вмешательства в последние президентские выборы и иных враждебных действиях. Восемь физических и юридических лиц были внесены в санкционный список в связи с Крымом.
Кроме того, Соединенные Штаты объявили о высылке десяти российских дипломатов из страны. Российский МИД после этого сообщил, что зеркально ответит на объявление сотрудников российских диппредставительств персонами нон грата.