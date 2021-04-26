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Высылки дипломатов ,  
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МИД предупредил посольство о новых мерах в ответ на действия США

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Замглавы МИД России Сергей Рябков проинформировал временного поверенного в делах США Бартла Гормана о том, что с российской стороны ожидаются новые решения в ответ на действия Вашингтона. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Также Горману вручили ноту о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории России для американских дипломатов.

В середине апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России. В частности, под ограничения попали более 30 физлиц и компаний, которые обвиняются в попытках вмешательства в последние президентские выборы и иных враждебных действиях. Восемь физических и юридических лиц были внесены в санкционный список в связи с Крымом.

США попадут в российский список недружественных стран
Политика
Фото:Allison Shelley / Reuters

Кроме того, Соединенные Штаты объявили о высылке десяти российских дипломатов из страны. Российский МИД после этого сообщил, что зеркально ответит на объявление сотрудников российских диппредставительств персонами нон грата.

Помимо этого российское внешнеполитическое ведомство заявило, что запустит процедуру, которая прекратит практику найма американскими диппредставительствами в стране граждан России и третьих стран. Также предусмотрено прекращение действия двустороннего меморандума «О понимании в отношении открытой суши». Это соглашение регулирует порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран.

21 апреля Россия объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата, их обязали покинуть страну в течение месяца.

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МИД Сергей Рябков США Посольство США
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