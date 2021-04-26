Мурашко назвал число находящихся в больницах пациентов с COVID-19

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В России 110 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение в больницах. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании, передает «Интерфакс».

«Более 310 тыс. сегодня получают медицинскую помощь по вопросам ковида и подозрения на новую коронавирусную инфекцию, и почти 110 тыс. человек находятся сегодня на стационарном лечении», — сказал министр.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала пандемии коронавируса выявили свыше 4,7 млн случаев заражения. Сейчас в стадии заболевания находятся 268 тыс. человек. Более 4,3 млн человек уже выздоровели, 108,2 тыс. скончались.

Лидером по количеству выявленных случаев заражения остается Москва, где с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 1 млн человек. Следом идут Санкт-Петербург (412 тыс.) и Подмосковье (247 тыс.).