Энтони Хопкинс получил «Оскар» за роль в фильме «Отец»

Актер Энтони Хопкинс стал обладателем премии «Оскар», победив в номинации «Лучший актер». Награду он получил за роль в фильме «Отец» режиссера Флориана Зеллера, сообщается в Twitter Американской киноакадемии. «РБК Стиль» вел текстовую онлайн-трансляцию.

Вместе с Хопкинсом на «Оскар» были номинированы Чедвик Боузман, сыгравший в фильме «Ма Рейни: мать блюза» режиссера Джорджа Вольфа, Риз Ахмед из картины «Звук металла» режиссера Дариуса Мардера, Гари Олдман, снявшийся в картине «Манк» режиссера Дэвида Финчера и Стивен Ян из фильма «Минари» американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна.

Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдорманд, она удостоилась «Оскара» за роль в фильме «Земля кочевников». За победу в этой номинации боролись также Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Виола Дэвис («Ма Рейни: мать блюза») и Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).

Премию «Оскар» за лучший фильм получила картина «Земля кочевников», а за лучшую режиссуру награждена вторая в истории кинопремии женщина — американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао, снявшая «Землю кочевников».