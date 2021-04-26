«Душа» получила «Оскар» как лучший мультфильм

Премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный мультфильм» получила «Душа» режиссеров Пита Доктера и Кемпа Паэурса, сообщается в Twitter киноакадемии.

Мультфильм диснеевской студии Pixar рассказывает историю учителя музыки Джо, которому выпадает шанс сыграть с известной джаз-исполнительницей, но внезапно он погибает в результате несчастного случая. Попав в загробный мир, мужчина пытается найти возможность вернуться на Землю.

Ранее мультфильм был удостоен двух «Золотых глобусов», а также двух премий Британской киноакадемии (BAFTA). Одим из режиссеров «Души» Пит Доктер уже является обладателем премии «Оскар» за мультфильмы «Вверх» (2010) и «Головоломка» (2016). Также Доктер снял такие известные картины как «История игрушек», «Корпорация монстров» и «ВАЛЛ-И».

За звание лучшего мультфильма в этом году также боролись «Барашек Шон: Фермагеддон», «Легенда о волках», «Путешествие на Луну» и «Вперед».