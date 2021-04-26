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Названы первые лауреаты премии «Оскар»

Картина «Еще по одной» датчанин Томаса Винтерберга получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, сообщается в Twitter Американской киноакадемии.

За «Оскар» также боролись «Лучшая пора» Цзен Госян (Гонконг), «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния), «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья (Тунис) и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

Фильм «Девушка, подающая надежды» режиссера Эмиральд Феннел награжден за лучший оригинальный сценарий. На победу в этой номинации претендовали также Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»), Ли Айзек Чун («Минари»), а также сценаристы картин «Иуда и черный Мессия» и «Звук металла».

За лучший адаптированный сценарий получила награду картина «Отец» Флориана Зеллера. Вместе с ней были номинированы «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг, «Борат 2» Джейсона Уолинера и «Белый тигр» Рамина Бахрани.

Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского не получил номинацию на «Оскар»
Общество
Андрей Кончаловский

Британец Дэниэл Калуя получил «Оскар» как лучший актер второго плана. Кроме него за победу боролись Лесли Одом мл. из «Одна ночь в Майами», Саша Барон Коэн из «Суд над чикагской семеркой», Лакит Стэнфилд из «Иуда и черный мессия», Пол Раджи из «Звук металла».

93-ю церемонию «Оскар» отложили на два месяца из-за коронавируса. Изначально она должна была пройти в феврале. В этот раз основная церемония проходит в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station.

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Номинантов попросили присутствовать на церемонии лично. Для тех, кто не смог приехать в США, организовали площадки в Лондоне и Париже.

Оскар кинопремия
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