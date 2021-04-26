Названы первые лауреаты премии «Оскар»

Картина «Еще по одной» датчанин Томаса Винтерберга получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, сообщается в Twitter Американской киноакадемии.

За «Оскар» также боролись «Лучшая пора» Цзен Госян (Гонконг), «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния), «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья (Тунис) и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

Фильм «Девушка, подающая надежды» режиссера Эмиральд Феннел награжден за лучший оригинальный сценарий. На победу в этой номинации претендовали также Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»), Ли Айзек Чун («Минари»), а также сценаристы картин «Иуда и черный Мессия» и «Звук металла».

За лучший адаптированный сценарий получила награду картина «Отец» Флориана Зеллера. Вместе с ней были номинированы «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг, «Борат 2» Джейсона Уолинера и «Белый тигр» Рамина Бахрани.