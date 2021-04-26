«Дорогие товарищи!» Кончаловского получили премию «Ника» как лучший фильм

Лучшим игровым фильмом 2020 года по версии национальной кинематографической премии «Ника» стала историческая драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского — о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Трансляция церемонии награждения велась на YouTube.

На это звание претендовали также «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Китобой» Филиппа Юрьева и «Пугало» Дмитрия Давыдова.

Кроме того, фильм «Дорогие товарищи!» получил награду за режиссуру. Актриса Юлия Высоцкая, сыгравшая в картине, удостоилась премии за лучшую женскую роль.

Картина Андрея Смирнова «Француз» признана лучшим фильмом 2019 года, ей также дали награду за режиссуру.