«Дорогие товарищи!» Кончаловского получили премию «Ника» как лучший фильм
Лучшим игровым фильмом 2020 года по версии национальной кинематографической премии «Ника» стала историческая драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского — о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Трансляция церемонии награждения велась на YouTube.
На это звание претендовали также «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Китобой» Филиппа Юрьева и «Пугало» Дмитрия Давыдова.
Кроме того, фильм «Дорогие товарищи!» получил награду за режиссуру. Актриса Юлия Высоцкая, сыгравшая в картине, удостоилась премии за лучшую женскую роль.
Картина Андрея Смирнова «Француз» признана лучшим фильмом 2019 года, ей также дали награду за режиссуру.