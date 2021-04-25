Умерла актриса Людмила Сичкарева

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 23 апр, 13:58
«Ростов» прервал серию из трех поражений в РПЛ Спорт, 19:05 Президент Чехии заявил о поддержке идеи закупить «Спутник V» Политика, 19:04 Никол Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении Политика, 19:00 США объявят недружественными, сценарий Лукашенко. Главное за выходные Общество, 18:54 Усман превзошел достижение Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса в UFC Спорт, 18:47 Илон Маск станет ведущим Saturday Night Live Общество, 18:41 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 18:31 «Спартак» впервые с 2019 года обыграл ЦСКА в РПЛ Спорт, 18:29 Сторож частично сознался в убийстве главы УФСИН по Забайкалью Общество, 18:18 Баскетбольный ЦСКА показал худший результат в Единой лиге ВТБ Спорт, 17:44 Умерла актриса Людмила Сичкарева Общество, 17:43 В «Роскосмосе» оценили сроки развертывания российской станции на орбите Технологии и медиа, 17:27 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 17:23 Бастрыкин потребовал доклад по данным об издевательствах над пациенткой Общество, 17:11
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Общество ,  
0 

Умерла актриса Людмила Сичкарева

Людмила Сичкарёва
Людмила Сичкарёва (Фото: smoldrama / VK)

Работавшая в театрах в Смоленске и Новокузнецке актриса Людмила Сичкарева скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на странице Смоленского государственного театра им. Грибоедова «ВКонтакте».

«Ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарева — актриса нашего театра, народная артистка Российской Федерации. Вечная память», — говорится в сообщении.

О смерти Сичкареовой стало известно накануне вечером. Причина смерти не уточняется. Отпевание состоится 27 апреля в церкви на 7-м илометре в 11:20.

Людмила Сичкарева родилась в Алма-Ате в 1937 году и училась в театральной студии при Петрозаводском театре имени А.С. Пушкина. Сичкарева играла в Смоленском государственном театре с 1964 года. За всю жизнь она исполнила более 150 ролей на сцене («Много шума из ничего», «За чем пойдешь, то и найдешь...», «Дядя Ваня»). Также она играла в сериале «Курсанты». Она получила звание народной артистки России в 2006 году. 

смерть театр Смоленск актриса
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Материалы по теме
Умерла советская разведчица Зинаида Батраева
Общество
Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева
Общество
Умерла актриса Малого театра Ольга Пашкова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter