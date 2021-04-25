Умерла актриса Людмила Сичкарева

Людмила Сичкарёва (Фото: smoldrama / VK)

Работавшая в театрах в Смоленске и Новокузнецке актриса Людмила Сичкарева скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на странице Смоленского государственного театра им. Грибоедова «ВКонтакте».

«Ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарева — актриса нашего театра, народная артистка Российской Федерации. Вечная память», — говорится в сообщении.

О смерти Сичкареовой стало известно накануне вечером. Причина смерти не уточняется. Отпевание состоится 27 апреля в церкви на 7-м илометре в 11:20.

Людмила Сичкарева родилась в Алма-Ате в 1937 году и училась в театральной студии при Петрозаводском театре имени А.С. Пушкина. Сичкарева играла в Смоленском государственном театре с 1964 года. За всю жизнь она исполнила более 150 ролей на сцене («Много шума из ничего», «За чем пойдешь, то и найдешь...», «Дядя Ваня»). Также она играла в сериале «Курсанты». Она получила звание народной артистки России в 2006 году.