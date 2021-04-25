Бортников назвал активным расследование Минска попытки переворота

Александр Бортников (Фото: kremlin.ru)

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии расследует возможную причастность США к попытке военного переворота в Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По словам Бортникова, причастность США к госперевороту кроме КГБ расследуют следственные органы Белоруссии. «На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований», — отметил директор ФСБ.

17 апреля в Москве силами ФСБ были задержаны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. В спецслужбе сообщили, что их задержали после встречи с генералами вооруженных сил Белоруссии. По информации российской спецслужбы, они обсуждали совершение военного переворота в Белоруссии, а также ликвидацию президента Белоруссии Александра Лукашенко и других высокопоставленных лиц страны.

По словам Лукашенко, на него готовилось покушение, за организацией которого стояли западные спецслужбы. «Скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал он.