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Бортников назвал активным расследование Минска попытки переворота

Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: kremlin.ru)

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии расследует возможную причастность США к попытке военного переворота в Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По словам Бортникова, причастность США к госперевороту кроме КГБ расследуют следственные органы Белоруссии. «На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований», — отметил директор ФСБ.

17 апреля в Москве силами ФСБ были задержаны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. В спецслужбе сообщили, что их задержали после встречи с генералами вооруженных сил Белоруссии. По информации российской спецслужбы, они обсуждали совершение военного переворота в Белоруссии, а также ликвидацию президента Белоруссии Александра Лукашенко и других высокопоставленных лиц страны.

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По словам Лукашенко, на него готовилось покушение, за организацией которого стояли западные спецслужбы. «Скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал он.

24 апреля Лукашенко сообщил о намерениях в ближайшее время подписать декрет о передаче президентских полномочий Совету безопасности республики на случай убийства главы государства.

ФСБ Александр Бортников США госпереворот Белоруссия
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