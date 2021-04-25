Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна

Армен Саркисян (Фото: president.am)

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, которое возглавлял премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Решение было принято в соответствии со ст. 158 Конституции Армении. Согласно документу, правительство подает президенту прошение о своей отставке в тот же день, что и премьер. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

В воскресенье, 25 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке. «Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку», — заявил он.

Пашинян уточнил, что до внеочередных выборов в парламент, которые должны пройти 20 июня, он будет временно исполняющим обязанности главы правительства.