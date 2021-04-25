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Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна

Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: president.am)

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, которое возглавлял премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Решение было принято в соответствии со ст. 158 Конституции Армении. Согласно документу, правительство подает президенту прошение о своей отставке в тот же день, что и премьер. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Пашинян объявил об отставке
Политика
Никол Пашинян

В воскресенье, 25 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке. «Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку», — заявил он.

Пашинян уточнил, что до внеочередных выборов в парламент, которые должны пройти 20 июня, он будет временно исполняющим обязанности главы правительства.

Решение о проведении внеочередных выборов было принято после встречи Пашиняна с Саркисяном и руководителем оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Тогда Пашинян назвал голосование «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».

Армения Никол Пашинян отставка правительства
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